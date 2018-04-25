Доработка моделей керамических грилей

Добрый день! Ищем исполнителей заказа на 3D моделирование. Нужна фотореалистичная визуализация кухонной мебели в интерьере. Исходный вариант фото прилагаю. Всего 10-12 кухонь. Интересуют сроки и стоимость!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно имеющиеся модели керамических грилей довести до полного соответствия с оригинальными изделиями.
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