Видео реклама проекта

Всем мира и работы! Интересует заставка для видео на YouTube порядка 5-7с. с привязкой логотипа. Пример, почти такой, как хочется видеть [url=https://www.youtube.com/watch?v=8nQBIP1xyJQ&t=13s]здесь[/url]. Даже устроит звук такой же. Логотип в виде дорожного знака STOP (вышлю). Ролик должен быть совместим ...