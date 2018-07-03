Видео реклама проекта

ВидеомонтажЗавершен10 заявок277 просмотров
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Необходимы 2 рекламных ролика (заставка на 4-5сек и полный рекламный ролик на 15-25 сек) для игрового сайта (киберспорт) (ставки, новости и т.п.). Ваши цены и примеры работ.

6 лет назад
AndreyKsr
Андрей 
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
Troickii_Product
Артем 
27 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$40
14 дней
Все супер, будем работать)
Андрей сразу же внес предоплату, составил грамотное ТЗ и на протяжении работы поддерживал контакт через скайп. Работать удобно, оплата в сроки. Рекомендую и буду продолжать сотрудничество.
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