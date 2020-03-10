Парсинг компаний в 2 ГИС

Прикладное ПОЗакрыт5 заявок251 просмотр
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Ищу специалиста.

Необходимо выполнить парсинг компаний по городу Казани, собрать e-mail.

Обязательным условием является средняя оценка компании ниже 5.

Буду рад сотрудничеству с квалифицированным исполнителем.

4 года назад
blackice1406
Ильдар 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
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