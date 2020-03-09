Написать индикатор на pinescript для Tradingview

Требуется для реализации ПО, человек со знанием С++ и ВинАПИ - срочно! ТЗ - предоставлю исполнителю, работа через репозиторий Гит или Битбакет, отчёт каждый день о работе Сроки 3-4 дня на разработку Оставляйте Ваш телеграмм или скайп для ...