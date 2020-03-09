Написать индикатор на pinescript для Tradingview

Маленькую программу по типу сайта с авиабилетами
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Определяем флетовый паттерн по определённым условиям и сигнализируем об этом - это 90% ТЗ.
Оставшиемся 10% это описание флета из 7 свечей, которое отправлю потенциальному исполнителю!
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