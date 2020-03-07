Требуется для реализации ПО, человек со знанием С++ и ВинАПИ - срочно!

ТЗ - предоставлю исполнителю, работа через репозиторий Гит или Битбакет, отчёт каждый день о работе

Сроки 3-4 дня на разработку

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