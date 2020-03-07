Delphi -построение многогранников

Здравствуйте! Необходима программа – автопостинг Статей в соц. сети "Вконтакте" нужен автопостинг именно статей, а не постов! Из определенных групп ( пример vk.com/@stroipublic ) нужно скопировать все статьи в мою группу. Для примера: vk.com/@stroipublic тут 6 статей, вот ...
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Необходимо разработать программу с интерфейсом, которая осуществляет построение основных типов многогранников, высчитывает их площадь и фигуру возможно вращать по трём осям.Правильные многоугольники. Всего 4 фигуры необходимо. Куб, параллелепипед, призму, конуc.
Тех.Задание:
1. Форма выбора многогранника.
2. Задание соотношений сторон многогранника.
3. Вращение по трём осям после постороения многогранника.
4. На вершина многогранника должны быть буквы.
5. Возможность установки дополнительных точек на ребрах многогранника (мышью)6.после установки трех точек строится плоскость сечения по этим точкам,
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