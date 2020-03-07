Delphi -построение многогранников

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Необходимо разработать программу с интерфейсом, которая осуществляет построение основных типов многогранников, высчитывает их площадь и фигуру возможно вращать по трём осям.Правильные многоугольники. Всего 4 фигуры необходимо. Куб, параллелепипед,  призму, конуc.

Тех.Задание:

1. Форма выбора многогранника.

2. Задание соотношений сторон многогранника.

3. Вращение по трём осям после постороения многогранника.

4. На вершина многогранника должны быть буквы.

5. Возможность установки дополнительных точек на ребрах многогранника (мышью)6.после установки трех точек строится плоскость сечения по этим точкам,

Delphi
4 года назад
LiderJob
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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