Построение Knowledge graph для набора текстовых файлов. Python

Добрый день.

Требуется написать программу-обработчик текстовых файлов (PDF, .doc), выходные данные которой позволяли бы построить knowledge graph для выбранных файлов. Программа должна быть написана на Python с возможностью дальнейшей интеграции в Django-приложение. Программа должна сопровождаться комментариями (в частности для того, чтобы у человека, который будет визуализировать граф, и не обладающего специальными знаниями, не возникло сложностей в его построении). Более подробное техническое задание прикрепил.