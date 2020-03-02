Мониторинг Телеграм

Требуется создать ПО по круглосуточному, автоматизированию сбору публикаций и сообщений из мессенджера Телеграм, а точнее - публикаций из конкретных каналов и сообщений из конкретных чатов/групп, внесенным пользователем будущей программы через десктопный интерфейс в соответствующее поле.

Собираться должны все публикации из каналов и все сообщения из групп и выводиться в таблице по запросу на отдельной вкладке ПО с сортировкой группа/автор/сообщение/время и дата для групп и канал/публикация/ время и дата для каналов с возможностью поиска сообщений по автору и по ключевому слову в группах и по ключевому слову в каналах - в одном и во всех.

Требуется предусмотреть возможность объединения групп или каналов в так называемые кластера. Требуется визуализировать частоту публикаций в виде диаграмм и графиков статистику каналов, групп и кластеров.

База данных MySQL - бибилотека на выбор програмиста.

Язык программирования обсуждается - мои предложения ->> C++ в Qt или Python.

Десктопное ПО под Windows.

Большие объемы сбора данных. Все что можно собирать нужно.