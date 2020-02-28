Написать прогу для проверки валидности акков через куки

не актуально) пока ждал уже сам решил.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы работаем с ФБ, нам необходима программа, которая автоматически будет проверять валидность акков, заходя в них через куки. И в конце выдавать список с валидными акками. Прогу можно сделать консольной. Это первый проект, если исполнитель отлично справиться, то будут более крупные проекты. Цена обсуждается отдельно с каждым исполнителем.
- Похожие заказы
- Прикладное ПОнет заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо вникнуть в архитектуру ПО. Сделать ряд доработок по функциональности и интерфейсу. Нужен опытный человек с соответствующим стеком и портфолио. ПО имеет научную направленность. Подразумевается, что человек вникнет в суть работы ПО.Закрыт4 года назад
- $5
Нужен разработчик с уверенным знанием Python для разработки функционала сбора данных + ML. Требования к кандидату: - ответственность, исполнительность - технарь, умеет самостоятельно закодить и настроить - умение разбираться в сложных задачах - внимание к деталям - аналитический склад ума - 1-2 ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день. Нужна программа, которая в браузере будет автоматически делать определенные действия в Фейсбук аккаунте: - нужно вручную задать страну и букву для поиска в Фейсбук - нужно чтобы был vpn чтобы можно было работать на нескольких компьютерах ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен4 года назад
[b][u]Для платформы Ninja Trader 8 нужно написать индикатор который можно добавить в блок индикаторов платформы[/u][/b] [u]Описание требований с примерами для индикаторов в платформе Ниндзя 8 [/u] [url=https://ninjatrader.com/support/forum/forum/ninjascript-educational-resources/reference-samples?f=30]https://ninjatrader.com/support/forum/forum/ninjascript-educational-resources/reference-samples?f=30[/url] Хороший Пример логики с кодом описания для платформы от производителя Ниндзя 8 [url=https://ninjatrader.com/support/forum/forum/ninjascript-educational-resources/reference-samples/19874-strategy-separating-logic-to-either-calculate-once-on-bar-close-or-on-every-tick]https://ninjatrader.com/support/forum/forum/ninjascript-educational-resources/reference-samples/19874-strategy-separating-logic-to-either-calculate-once-on-bar-close-or-on-every-tick[/url] Способ ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт4 года назад
Нужна программа, таких уже есть 2 – DG_MSActivator и ещё одна. Она выполняет сама авто-активацию игр с Microsoft Store, Epic Games или из Steam. (в основном на новые игры) Суть: Покупатель скачивает программу, она просит ввести ...Закрыт4 года назад
- $1400
Требуется написать программы для нескольких музейных стендов на базе RaspBerry Pi 3/4 – функционал программы – прием сигналов GPIO, общение с API сервера (забор контента и отправка статистики). Допускается разработка на C++/Java/Python. Функционал – работа со ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт4 года назад
- $50
Библиотека на C# с функционалом записи и сохранения видео с монитора.Закрыт4 года назад
Разработка "эталонной" прошивки со следующими требованиями: - прошивка модема (и его дальнейшее обновление) из под линукс - локальное подключение по ЮСБ; - возможность поднять socks5 прокси - в данный момент 3proxy; - работа adb/hlcli - нужно API для ...Закрыт4 года назад
Используем 1Сfresh. Попытались отредактировать форму самостоятельно, часть информации из печатного вида перестала отображаться. нужно сделать форму по предоставленному образцу, добавить лого, печать, подпись и тп. ps интересно долгосрочное взаимодействиеЗакрыт4 года назад