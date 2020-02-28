Написать прогу для проверки валидности акков через куки

Мы работаем с ФБ, нам необходима программа, которая автоматически будет проверять валидность акков, заходя в них через куки. И в конце выдавать список с валидными акками. Прогу можно сделать консольной. Это первый проект, если исполнитель отлично справиться, то будут более крупные проекты. Цена обсуждается отдельно с каждым исполнителем.