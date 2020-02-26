Библиотека с функционалом записи видео с монитора

Добрый день. Нужна программа, которая в браузере будет автоматически делать определенные действия в Фейсбук аккаунте: - нужно вручную задать страну и букву для поиска в Фейсбук - нужно чтобы был vpn чтобы можно было работать на нескольких компьютерах ...