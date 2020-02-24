Создать небольшое SPA

Исходник https://yadi.sk/d/zTQGxD6rJ--T7A Исходнику дается input.txt с параметрами кол-во тредов и указывается кол-во ядерности при запуске. В input.txt построчно числа. На выходе output.txt на основе которого имеются провалы в графике (построении его на основе output.txt). Их не должно быть. например https://yadi.sk/d/W2HqoGpgk5J0Yg этот файл ...