Создать небольшое SPA

Прикладное ПОЗакрыт1 заявка235 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В качестве фронтенда использовать React.js, бэкенда - ASP.NET. Основная функция приложения - это построение треугольника на оси координат по

заданным точкам. Пользователь должен ввести координаты и нажать на

кнопку "треугольник". Задача сервера - построение треугольника по

принятым точкам.

4 года назад
Semen1234_
27 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Простая и интересная программа на Андроид

    Добрый день!  Нужна очень простая программа на Андроид. Я хочу сделать автоматический обратный звонок с сайта. Алгоритм ее работы простой.  [b]1-й вариант[/b] Если на смартфоне получено СМС сообщение (с любого номера) с текстом call +7цццццццццц То программа автоматически сразу же перезванивает на ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Программа по контролю лайков в инстаграмм по хэштегам

    Нужна программа для проверки лайков по Хештегам в Инстаграм .В программу я ввожу тег который меня интересует , в день это может быть 2-3 тега одновременно.Программа должна писать отдельно про каждый тег такую информацию:*кто использовал ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Отчет по УП "Разработка программных модулей программного обеспечения"

    "Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем"  тему учебный практики. Имеется готовая программа + исходники Delphi с бд access, описать все компоненты, способы подключения базы данных, оформить документацию по предложенным темам. Все файлы прилагаю. https://drive.google.com/open?id=1mZHPkmTsUkr7FISnssWGKQe047LTSDSd - ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработать сервис рассылки в Вотсапп

    Нам необходимо создать сервис для рассылки сообщений в Вотсапп с редактированием внутри сообщений и созданием автосообщений по типу ЧатБота. Нужен специалист, способный это реализовать. Пишите свои вопросы и примерный бюджет

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • C++ / C вычисления

    Прикрепил некоторый файл к заданию. Если будут вопросы - обсудим. Задачка относительно проста. Допустим есть некий файл - в нем космическое кол-во строк. Требуется к каждой строке применить определенную формулу. на примере файла..есть исходный массив (колонка B ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка ватс ап бота для AmoCRM

    Необходимо разработать Whats App бота который будет интегрирован с AmoCRM, бот будет служить обработчиком обращений от клиентов к штатным сотрудникам. Задачи которые должна решать данная разработка. - Клиенты могут писать в Whats App этому боту, в то ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Мобильный браузер на chromium

    Описание Взять браузер с открытым кодом Сhromium, внести в него изменения внешнего вида, а так же добавить в сборку дополнительный функционал. Изменения 1)Внешний вид Изменения: Название браузера во всех местах его упоминания Информации о разработчике и версии Логотипа, цвета браузера, иконки приложения 2)Расположение ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать бота для сайта

    Добрый день, уважаемые. Необходимо написать бота для сайта porn hub.com, в функционале которого будет вход под учетной записью и оставление рандомных комментариев из заданного списка под последними опубликованными на сайте роликами. Или с настраиваемым параметром, ...

    Прикладное ПО9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Поправить проект на CPP

    Исходник https://yadi.sk/d/zTQGxD6rJ--T7A Исходнику дается input.txt с параметрами кол-во тредов и указывается кол-во ядерности при запуске. В input.txt построчно числа. На выходе output.txt на основе которого имеются провалы в графике (построении его на основе output.txt). Их не должно быть. например https://yadi.sk/d/W2HqoGpgk5J0Yg этот файл ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад