Мобильный браузер на chromium

Прикладное ПОЗакрытнет заявок183 просмотра
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Описание

Взять браузер с открытым кодом Сhromium, внести в него изменения внешнего вида, а так же добавить в сборку дополнительный функционал.

Изменения

1)Внешний вид

Изменения:

Название браузера во всех местах его упоминания

Информации о разработчике и версии

Логотипа, цвета браузера, иконки приложения

2)Расположение элементов интерфейса ( уже частично реализовано в хроме через Duet ).

Поле для ссылки, может располагаться закрепленное к 2м разным сторонам экрана )

Основная навигационная панель в браузере. ( Расположение к 2 сторонам экрана )

3)VPN

Смысл: Возможность заходить на сайты, которые запрещены в РФ

Доп. информация:

Есть провайдер, на основе его API нужно будет встроить функционал

За основу работы можно взять принцип работы в Opera

4)AdBlock

Смысл: возможность скрывать баннеры и рекламу на сайтах

Реализация:

Реализация: включить в сборку в исходном виде

Предусмотреть возможность анализа блока и в случае, если владелец сайта меняет его с целью нарушить работу сайта, чтобы пользователь отключил блокировку рекламы

5)Скачивание видео

Задача:

В первую очередь поддерживать скачивание: youtube

Для всех элементов video делать возможность скачать файл без конвертации

Для остальных - по популярности дорабатывать функционал

Реализация:

Написать свой функционал

Добавить кнопку Скачать рядом с видео; При нажатии - файл загружается на телефон в папку Загрузки

6)Фоновое воспроизведение видео и музыки

Задача:

В первую очередь поддерживать воспроизведение: youtube

Для всех элементов audio/video делать возможность скачать файл и воспроизвести в фоновом режиме

Для остальных - по популярности дорабатывать функционал

Реализация:

Для фонового воспроизведения реализовать виджет браузера, который будет отображаться на LockScreen телефона с возможностью управления воспроизведением

Найти реализацию виджета и подобного функционала

7)Менеджер паролей

За основу взять: LastPass https://chrome.google.com/webstore/detail/lastpass-free-password-ma/hdokiejnpimakedhajhdlcegeplioahd?hl=fr

Смысл: сохранение паролей пользователя, чтобы он не запоминал их. При запросе ввода, предлагать возможность ввести пароль из списка

Реализация: включить в сборку в исходном виде

8)Приватный список сайтов

Смысл: Сайты из данного приватного списка, всегда будут открываться в инкогнито, без сохранения в историю

Написать свой функционал

Обязательные требования

Сделка через гарант. 

4 года назад
Vigis
49 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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