Мобильный браузер на chromium

Добрый день, уважаемые. Необходимо написать бота для сайта porn hub.com, в функционале которого будет вход под учетной записью и оставление рандомных комментариев из заданного списка под последними опубликованными на сайте роликами. Или с настраиваемым параметром, ...
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Описание
Взять браузер с открытым кодом Сhromium, внести в него изменения внешнего вида, а так же добавить в сборку дополнительный функционал.
Изменения
1)Внешний вид
Изменения:
Название браузера во всех местах его упоминания
Информации о разработчике и версии
Логотипа, цвета браузера, иконки приложения
2)Расположение элементов интерфейса ( уже частично реализовано в хроме через Duet ).
Поле для ссылки, может располагаться закрепленное к 2м разным сторонам экрана )
Основная навигационная панель в браузере. ( Расположение к 2 сторонам экрана )
3)VPN
Смысл: Возможность заходить на сайты, которые запрещены в РФ
Доп. информация:
Есть провайдер, на основе его API нужно будет встроить функционал
За основу работы можно взять принцип работы в Opera
4)AdBlock
Смысл: возможность скрывать баннеры и рекламу на сайтах
Реализация:
Реализация: включить в сборку в исходном виде
Предусмотреть возможность анализа блока и в случае, если владелец сайта меняет его с целью нарушить работу сайта, чтобы пользователь отключил блокировку рекламы
5)Скачивание видео
Задача:
В первую очередь поддерживать скачивание: youtube
Для всех элементов video делать возможность скачать файл без конвертации
Для остальных - по популярности дорабатывать функционал
Реализация:
Написать свой функционал
Добавить кнопку Скачать рядом с видео; При нажатии - файл загружается на телефон в папку Загрузки
6)Фоновое воспроизведение видео и музыки
Задача:
В первую очередь поддерживать воспроизведение: youtube
Для всех элементов audio/video делать возможность скачать файл и воспроизвести в фоновом режиме
Для остальных - по популярности дорабатывать функционал
Реализация:
Для фонового воспроизведения реализовать виджет браузера, который будет отображаться на LockScreen телефона с возможностью управления воспроизведением
Найти реализацию виджета и подобного функционала
7)Менеджер паролей
За основу взять: LastPass https://chrome.google.com/webstore/detail/lastpass-free-password-ma/hdokiejnpimakedhajhdlcegeplioahd?hl=fr
Смысл: сохранение паролей пользователя, чтобы он не запоминал их. При запросе ввода, предлагать возможность ввести пароль из списка
Реализация: включить в сборку в исходном виде
8)Приватный список сайтов
Смысл: Сайты из данного приватного списка, всегда будут открываться в инкогнито, без сохранения в историю
Написать свой функционал
Обязательные требования
Сделка через гарант.
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