Настроить API

[b]Задачи:[/b] 1. Сбор MAC-адресов в радиусе действия wi-fi модуля без подключения к конкретнойсети; 2. Проработать способ отбораоригинальных, не подменных mac-адресов; 3. Веб-морда модуля, которая выводитколичество собранных адресов; 4. Выгрузка mac-адресов на удаленный сервер по wi-fi. До соединения с wi-fi ...
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Добрый день! Я с хабр по поводу настройки апи сервис apisystem. Мы можем заключить здесь сделку. 7000 руб.
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