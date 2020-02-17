Написать плагин на С для 3proxy

Мануал по принципу работы 3proxy и подключению плагинов

https://3proxy.org/doc/devref.rtf

Есть подобный плагин.

Он переписывает логин с паролем (username/password), и логин с паролем для

внешнего прокси по аналогии, extusername/extpassword.

https://github.com/z3APA3A/3proxy/tree/devel/src/plugins/utf8tocp1251

Настроен 3proxy на CentOS 7 с цепочкой parent на IP (например) 1.1.1.1

Авторизация происходит по логину/паролю пользователя (login1 password1)

В конфиге 3proxy на сервере есть цепочка parent, которая задает подключение к другому прокси серверу с другими логин/паролем

parent 1000 http 2.2.2.2 1290 login3 password3

То есть пользователь авторизуется на первом сервере с IP 1.1.1.1

А потом цепочка parent перекидывает пользователя на другой прокси с IP 2.2.2.2

Пользователь вводит данные для прокси:

хост: 1.1.1.1

login1

password1

password1 = имеет вид Fw872DWF36_country-Belarus_session-F334rwf4

В итоге плагин для 3proxy, который нужно разработать должен разбить вводимый пользователеме password1 на 2 части

password2 = все что до первого нижнего подчеркивания – то есть Fw872DWF36

password3 = вся остальная часть _country-Belarus_session-F334rwf4

В итоге плагин для 3proxy посылает для авторизации на первом прокси сервер 1.1.1.1 следующие логин и пароль

login1

password2

А password3 вставляется в цепочку parent

Логины не нужно как-либо модифицировать