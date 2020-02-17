Написать плагин на С для 3proxy

С помощью питона сделать бота. Сохранение значений переписки. 5 диалогов о просьбе ввести данные, которые идут последовательно. В последнем пункте сохранять данные из предыдущих диалогов в файл Обязательное условие – python-telegram-bot юзать надо Антиспам 2+3
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Мануал по принципу работы 3proxy и подключению плагинов
https://3proxy.org/doc/devref.rtf
Есть подобный плагин.
Он переписывает логин с паролем (username/password), и логин с паролем для
внешнего прокси по аналогии, extusername/extpassword.
https://github.com/z3APA3A/3proxy/tree/devel/src/plugins/utf8tocp1251
Настроен 3proxy на CentOS 7 с цепочкой parent на IP (например) 1.1.1.1
Авторизация происходит по логину/паролю пользователя (login1 password1)
В конфиге 3proxy на сервере есть цепочка parent, которая задает подключение к другому прокси серверу с другими логин/паролем
parent 1000 http 2.2.2.2 1290 login3 password3
То есть пользователь авторизуется на первом сервере с IP 1.1.1.1
А потом цепочка parent перекидывает пользователя на другой прокси с IP 2.2.2.2
Пользователь вводит данные для прокси:
хост: 1.1.1.1
login1
password1
password1 = имеет вид Fw872DWF36_country-Belarus_session-F334rwf4
В итоге плагин для 3proxy, который нужно разработать должен разбить вводимый пользователеме password1 на 2 части
password2 = все что до первого нижнего подчеркивания – то есть Fw872DWF36
password3 = вся остальная часть _country-Belarus_session-F334rwf4
В итоге плагин для 3proxy посылает для авторизации на первом прокси сервер 1.1.1.1 следующие логин и пароль
login1
password2
А password3 вставляется в цепочку parent
Логины не нужно как-либо модифицировать
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