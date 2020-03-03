Импорт/экспорт данных. Файлы xls/xlsx. C# .Net Core

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Разработать программу для импорта/экспорта данных из/в бланкив заказов на изготовление печатных плат различных поставщиков печатных плат.

Разработка на C# для платформы .Net Core.

Формат бланков заказов - xls и xlsx.

При импорте читаемые данне должны сохраняться в файл в формате JSON с указанием названия параметра, расположения в файле (номера ячеек), значение параметра.

При экспорте данные берутся из файла JSON, содержащего указаныне выше данные.

При экспорте данных в бланк заказа должно быть сохранено фирменное оформление бланка заказа Поставщика, включая имеющиеся другие листы в книге xls/xlsx и (возможно) макросы.

Фактически, речь идет о заполнении пустого бланка заказа необходимыми данными, с сохранением имеющегося форматирования и значений.

Допускается использование сторонних библиотеки для импорта/экспорта файлов в формате xls/xlsx

Используемая библиотека должна быть утверждена Заказчиком.

Предпочтение отдается бесплатным версиям, но варианты с использованием платной кроссплатформенной библиотеки также рассматриваются.

Файлы для работы во вложении.

1_Blank.xls, 2_Blank.xlsx - не заполненные бланки.

1_Data.xls, 2_Data.xlsx - заполненные тестовыми данными файлы.

Оплата через безопасную сделку.

4 года назад
fgon
54 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
darktwister
21 годРоссия
4 года в сервисе
Был
2 дня назад
4 года назад
$50
10 дней
Работой доволен. Контактен. Учитывает замечания. Рекомендую.
Отличный заказчик, четко объясняет все, что требуется. Делает поправки по ходу выполнения задания, а не после. Рекомендую однозначно!
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