Откорректировать файлы в прошивке автомагнитолы.

Прикладное ПОЗакрыт2 заявки523 просмотра
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В существующую прошивку автомагнитоллы внести изменения (задача изменить японский язык на английский), далее собрать обновленную прошивку. Инструкция по внесению изменений на форуме по ссылке: https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=847671&st=20 стр2

Файлы для замены здесь: https://github.com/Shtirlitz/RZ09

Существующая прошивка по ссылке https://transfiles.ru/lyltq

4 года назад
sportcnab
47 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
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