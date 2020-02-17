С помощью питона сделать бота.

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С помощью питона сделать бота.

Сохранение значений переписки. 5 диалогов о просьбе ввести данные, которые идут последовательно. В последнем пункте сохранять данные из предыдущих диалогов в файл

Обязательное условие – python-telegram-bot юзать надо 

Антиспам 2+3

4 года назад
guest_15819249504753
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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