Поправить проект на cpp.

Здравствуйте, необходимо сделать надстройку для Excel 2019 на Mac OS, с возможностью объединить из папки файлы в одну таблицу, такая возможность есть в версии для windows, но очень сильно не хватает на маке. Необходимо чтобы можно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть исходник проекта cpp.
Исходнику дается input.txt с параметрами кол-во тредов и указывается кол-во ядерности при запуске.
В input.txt построчно числа.
На выходе output.txt на основе которого имеются провалы в графике (построении его на основе output.txt).
Их не должно быть.
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