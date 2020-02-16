Поправить проект на cpp.

Есть исходник проекта cpp.

Исходнику дается input.txt с параметрами кол-во тредов и указывается кол-во ядерности при запуске.

В input.txt построчно числа.

На выходе output.txt на основе которого имеются провалы в графике (построении его на основе output.txt).

Их не должно быть.