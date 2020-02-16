Контроль зависших звонков. на python

В существующую прошивку автомагнитоллы внести изменения (задача изменить японский язык на английский), далее собрать обновленную прошивку. Инструкция по внесению изменений на форуме по ссылке: [url=https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=847671&st=20]https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=847671&st=20[/url] стр2 Файлы для замены здесь: [url=https://github.com/Shtirlitz/RZ09]https://github.com/Shtirlitz/RZ09[/url] Существующая прошивка по ссылке [url=https://transfiles.ru/lyltq]https://transfiles.ru/lyltq[/url]
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1. есть скрипт на питоне. контролирует зависшие звонки на софт свиче по записям в БД. БД - ПОСГРЕ.
суть - таблица фифокалерс содержит список звонков стоящих в очереди
звонок, стоящий первый в очереди должен обрабатываться софт свичем и отправлять его на операторов. иногда по разным причинам не обрабатывает и звонок просто висит
- таблица ченелс. в ней фигурируют все звонки проходящие через совтсвич. звонки, стоящие в очереди, будут лубеки (т.е. круговые)
- звонки зависают по множеству причин (завис на софтсвиче, на сбросился при ребуте, не удалился из БД и т.д.)
счетчик проверки зависания - иногда после запроса не можем получить или не получить результат по лубекам
Задача. Изучит скрипт существующий
- понять условя и места сброса звонков
- переделать скрипт (рефакторинг) с оптимизацией запроса в БД, отображение статуса звонков, на сайте, не использовать существующую БД для хранения счетчиков
- ведения логирования исполнения скрипта
- ведения статистики сброса звонков (новая таблица в существующие БД
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