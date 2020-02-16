Контроль зависших звонков. на python

1. есть скрипт на питоне. контролирует зависшие звонки на софт свиче по записям в БД. БД - ПОСГРЕ.

суть - таблица фифокалерс содержит список звонков стоящих в очереди

звонок, стоящий первый в очереди должен обрабатываться софт свичем и отправлять его на операторов. иногда по разным причинам не обрабатывает и звонок просто висит

- таблица ченелс. в ней фигурируют все звонки проходящие через совтсвич. звонки, стоящие в очереди, будут лубеки (т.е. круговые)

- звонки зависают по множеству причин (завис на софтсвиче, на сбросился при ребуте, не удалился из БД и т.д.)

счетчик проверки зависания - иногда после запроса не можем получить или не получить результат по лубекам

Задача. Изучит скрипт существующий

- понять условя и места сброса звонков

- переделать скрипт (рефакторинг) с оптимизацией запроса в БД, отображение статуса звонков, на сайте, не использовать существующую БД для хранения счетчиков

- ведения логирования исполнения скрипта

- ведения статистики сброса звонков (новая таблица в существующие БД