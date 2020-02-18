Сбор mac адресов esp8266

$32
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Задачи:

1.     Сбор MAC-адресов в радиусе действия wi-fi модуля без подключения к конкретнойсети;

2.     Проработать способ отбораоригинальных, не подменных mac-адресов;

3.     Веб-морда модуля, которая выводитколичество собранных адресов;

4.     Выгрузка mac-адресов на удаленный сервер по wi-fi. До соединения с wi-fi сетью хранит маки в себе, локально.(Возможно ли сгружать напрямую с веб-морды устройства?)

Платформа:

1.    ПлатаESP8266 NodeMcu V3;

4 года назад
guest_15820142194287
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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