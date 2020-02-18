Декстоп VR плагин для возможности стрима на сайте

Нужно написать программу, которая позволит стримить на сервиса в VR, имея камеру 360 градусов, панорама и тп. Стримить будем на собственном сервисе.

какой язык выбрать для решения данной проблемы - ваш выбор, главное, что бы работало.

VR должна быть возможность просмотра с декстопа на очках типа окулус рифта и тп, а для сервиса (сайта) на моб версии возможность включать деление экрана как на ютубе.