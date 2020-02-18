Поправить проект на CPP

Исходник https://yadi.sk/d/zTQGxD6rJ--T7A

Исходнику дается input.txt с параметрами кол-во тредов и указывается кол-во ядерности при запуске.

В input.txt построчно числа.

На выходе output.txt на основе которого имеются провалы в графике (построении его на основе output.txt).

Их не должно быть.

например https://yadi.sk/d/W2HqoGpgk5J0Yg этот файл стопорится.

А вот у этого файла https://yadi.sk/d/5nvFDAAFn-Wn1Q на выходе output такой: https://yadi.sk/d/iqIeZKsTdntMPA ( https://monosnap.com/file/oY9inR5JYh1gAqgsPulzOhm5EzSNmw вот построенный график на основе output - не должно быть резких провалов и прямых линий.)

Лучше будет покоммуницировать в телеграмме )