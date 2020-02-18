Поправить проект на CPP

Необходимо ежедневно собирать информацию в файл (pdf например) со следующих страниц (предварительный список): [url=http://www.nsra.ru/ru/navigatsionnaya_i_gidrometinformatsiya/cwm_east.html]http://www.nsra.ru/ru/navigatsionnaya_i_gidrometinformatsiya/cwm_east.html[/url] [url=http://www.nsra.ru/ru/navigatsionnaya_i_gidrometinformatsiya/cwm_west.html]http://www.nsra.ru/ru/navigatsionnaya_i_gidrometinformatsiya/cwm_west.html[/url] [url=http://www.nsra.ru/ru/navigatsionnaya_i_gidrometinformatsiya/chart_ice_kara_sea.html]http://www.nsra.ru/ru/navigatsionnaya_i_gidrometinformatsiya/chart_ice_kara_sea.html[/url] [url=http://www.nsra.ru/ru/navigatsionnaya_i_gidrometinformatsiya/chart_ice_laptev_sea.html]http://www.nsra.ru/ru/navigatsionnaya_i_gidrometinformatsiya/chart_ice_laptev_sea.html[/url] [url=http://www.nsra.ru/ru/navigatsionnaya_i_gidrometinformatsiya/meteoinfo.html]http://www.nsra.ru/ru/navigatsionnaya_i_gidrometinformatsiya/meteoinfo.html[/url] [url=http://www.nsra.ru/ru/navigatsionnaya_i_gidrometinformatsiya/charts_synoptic.html]http://www.nsra.ru/ru/navigatsionnaya_i_gidrometinformatsiya/charts_synoptic.html[/url] [url=http://www.nsra.ru/ru/navigatsionnaya_i_gidrometinformatsiya/weekly_bulletin.html]http://www.nsra.ru/ru/navigatsionnaya_i_gidrometinformatsiya/weekly_bulletin.html[/url] [url=http://www.nsra.ru/ru/navigatsionnaya_i_gidrometinformatsiya/dolgosrochnie_prognozi.html]http://www.nsra.ru/ru/navigatsionnaya_i_gidrometinformatsiya/dolgosrochnie_prognozi.html[/url] Получившийся файл необходимо отправлять на электронную почту. Кроме того, скачивать и прикладывать к письму новые извещения и бюллетени со страниц (уже сформированные файлы в формате pdf): [url=https://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/esim.htm]https://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/esim.htm[/url] [url=https://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/bulletin.htm]https://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/bulletin.htm[/url] Необходимые настройки: 1. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Исходник https://yadi.sk/d/zTQGxD6rJ--T7A
Исходнику дается input.txt с параметрами кол-во тредов и указывается кол-во ядерности при запуске.
В input.txt построчно числа.
На выходе output.txt на основе которого имеются провалы в графике (построении его на основе output.txt).
Их не должно быть.
например https://yadi.sk/d/W2HqoGpgk5J0Yg этот файл стопорится.
А вот у этого файла https://yadi.sk/d/5nvFDAAFn-Wn1Q на выходе output такой: https://yadi.sk/d/iqIeZKsTdntMPA ( https://monosnap.com/file/oY9inR5JYh1gAqgsPulzOhm5EzSNmw вот построенный график на основе output - не должно быть резких провалов и прямых линий.)
Лучше будет покоммуницировать в телеграмме )
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