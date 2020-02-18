Программа для сбора онлайн статистики футбольных матчей+парсер прематч

две задачи, прога для сбора лайв статистики по определенным показателям с отсылкой подходящего матча в телеграм или еще куда.

парсер определенных матчей до начала игры на неделю в перед, это может быть даже эксель файл.

!!!! Варианты сотрудничества :

личная встреча в Москве ( бонус + дальнейшее сотрудничество, поддержка и тд) можете работать у нас (офис в центре, еда напитки предоставляются бесплатно) расчет частями.

если вы из другого города/страны :

никаких предоплат, нам надоело отправлять деньги в пустоту( даже с договором, фото паспортов и т.д., все это не работает в рф)

возможна работа через медийного гаранта.