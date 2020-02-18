Программа для сбора онлайн статистики футбольных матчей+парсер прематч

Прикладное ПОЗакрыт4 заявки210 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

две задачи, прога для сбора лайв статистики по определенным показателям с отсылкой подходящего матча в телеграм или еще куда. 

парсер определенных матчей до  начала игры на неделю в перед, это может быть даже эксель файл. 

!!!! Варианты сотрудничества :

личная встреча в Москве ( бонус + дальнейшее сотрудничество, поддержка и тд) можете работать у нас (офис в центре, еда напитки предоставляются бесплатно) расчет частями.

если вы из другого города/страны :

никаких предоплат, нам надоело отправлять деньги в пустоту( даже с договором, фото паспортов и т.д., все это не работает в рф)

возможна работа через медийного гаранта.

4 года назад
guest_15804786475275
4 года в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Сайт SatoshiDisk.com нужен скрипт по скачиванию файлов с ресурса

    $50

    Создать подобный скрипт по скачиванию файлов с ресурсаhttps://satoshidisk.com/ [url=https://hype.tech/@apirone/satoshidisk-servis-dlya-prodazhi-faylov-skriptov-baz-dannyh-8qdoa1z1]https://hype.tech/@apirone/satoshidisk-servis-dlya-prodazhi-faylov-skriptov-baz-dannyh-8qdoa1z1[/url] пример программы  [url=https://www.youtube.com/watch?v=ktsxD3lypnw]https://www.youtube.com/watch?v=ktsxD3lypnw[/url] не должно быть ошибок, нет пустой загрузки, можно в формате расширения для google Chrome

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Настроить API

    $110

    Добрый день! Я с хабр по поводу настройки апи сервис apisystem. Мы можем заключить здесь сделку. 7000 руб.

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сбор mac адресов esp8266

    $32

    [b]Задачи:[/b] 1.     Сбор MAC-адресов в радиусе действия wi-fi модуля без подключения к конкретнойсети; 2.     Проработать способ отбораоригинальных, не подменных mac-адресов; 3.     Веб-морда модуля, которая выводитколичество собранных адресов; 4.     Выгрузка mac-адресов на удаленный сервер по wi-fi. До соединения с wi-fi ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Декстоп VR плагин для возможности стрима на сайте

    Нужно написать программу, которая позволит стримить на сервиса в VR, имея камеру 360 градусов, панорама и тп. Стримить будем на собственном сервисе. какой язык выбрать для решения данной проблемы - ваш выбор, главное, что бы работало.  VR ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать плагин на С для 3proxy

    $60

    Мануал по принципу работы 3proxy и подключению плагинов https://3proxy.org/doc/devref.rtf Есть подобный плагин. Он переписывает логин с паролем (username/password), и логин с паролем для внешнего прокси по аналогии, extusername/extpassword.  https://github.com/z3APA3A/3proxy/tree/devel/src/plugins/utf8tocp1251 Настроен 3proxy на CentOS 7 с ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • С помощью питона сделать бота.

    С помощью питона сделать бота. Сохранение значений переписки. 5 диалогов о просьбе ввести данные, которые идут последовательно. В последнем пункте сохранять данные из предыдущих диалогов в файл Обязательное условие – python-telegram-bot юзать надо  Антиспам 2+3

    Прикладное ПО13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Поправить проект на cpp.

    Есть исходник проекта cpp.  Исходнику дается input.txt с параметрами кол-во тредов и указывается кол-во ядерности при запуске. В input.txt построчно числа. На выходе output.txt на основе которого имеются провалы в графике (построении его на основе output.txt). Их не должно ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать макрос для Excel на mac os

    Здравствуйте, необходимо сделать надстройку для Excel 2019 на Mac OS, с возможностью объединить из папки файлы в одну таблицу, такая возможность есть в версии для windows, но очень сильно не хватает на маке.  Необходимо чтобы можно ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Контроль зависших звонков. на python

    $40

    1. есть скрипт на питоне. контролирует зависшие звонки на софт свиче по записям в БД. БД - ПОСГРЕ. суть - таблица фифокалерс содержит список звонков стоящих в очереди звонок, стоящий первый в очереди должен обрабатываться софт свичем ...

    Python
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    4 года назад