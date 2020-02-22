Программа по контролю лайков в инстаграмм по хэштегам

Нужно решить 10 задач из курса "Основы программирования на примере C#. Часть 1". Не брать решения из интернета, т.к работы проверяются на плагиат.
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Нужна программа для проверки лайков по Хештегам в Инстаграм .В программу я ввожу тег который меня интересует , в день это может быть 2-3 тега одновременно.Программа должна писать отдельно про каждый тег такую информацию:*кто использовал это тег, желательно ники, но можно и ссылками на страницы Инстраграм.*проверить все ли ники/ссылки которые взяли тег поставили лайки на все фото под этим же тегом (не считая свою публикацию )Например, по хештегу 235 публикаций. Программа должна проверить все ли ники которые использовали этот Хештег поставили лайки на все 235 публикаций (кроме своей )Очень важный пункт!!!!*Если есть пропуски по лайкам ,то должен создаваться отдельный список этих ников/ссылокВ программе должен быть чёрный список , куда можно вписать ники (ссылки на страницы) и программа не будет видеть эти страницы .Например , я вижу так.Вписала нужный мне тег , программа в течении дня фиксирует кто использует этот Хештег . В определённое время нажимаю стоп, нажимаю на проверку и программа начинает проверять кто поставил лайки, кто нет . Создаётся список из ников или ссылок на страницы кто пропустил какую-либо публикацию .Было бы прекрасно, если программа могла ещё писать время когда был взят тег и когда тег был удалён с поста. И если возможно видеть по тегам комментарии людей которые его используют.
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