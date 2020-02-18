Разработка ватс ап бота для AmoCRM

Описание Взять браузер с открытым кодом Сhromium, внести в него изменения внешнего вида, а так же добавить в сборку дополнительный функционал. Изменения 1)Внешний вид Изменения: Название браузера во всех местах его упоминания Информации о разработчике и версии Логотипа, цвета браузера, иконки приложения 2)Расположение ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать Whats App бота который будет интегрирован с AmoCRM, бот будет служить обработчиком обращений от клиентов к штатным сотрудникам.
Задачи которые должна решать данная разработка.
- Клиенты могут писать в Whats App этому боту, в то время как бот должен проверять номера телефонов с базой AmoCRM. Предлагать ему алгоритмы обращений в зависимости от БП которые уже построены CRM системе при помощи виджета "Sensei".
- Переписка от лица клиента должна вестись через бота
- Сотрудники не должны иметь достум к Whats App, всю переписку с клиентом они должны осуществлять через CRM систему в "карточке клиента". То есть бот должен обмениваться с CRM-системой сообщениями, чтобы каждое сообщение было зафиксировано.
- Каждый клиент привязан за определенным сотрудником, если вдруг в карточке клиента в CRM системе - клиенту пишет другой сотрудник который за него не отвечает - бот должен уведомлять об этом клиента, чтобы клиент понимал, с кем он переписывается.
-Сделать синхронизацию с виджетом Sensei, который отвечает за построение БП по
воронкам продаж в компании. Потому что будут процессы, которые будут в CRM
генерить задачи например (Создать задачу менеджеру, чтобы оповестил клиента о
предстоящем мероприятии за 30 дней), так вот менеджеру нужно будет в CRM
системе написать сообщение о приглашении на мероприятие, которое должно
отправится в WhatsApp клиенту.
-Возможность отправлять клиенту в WhatsApp файлы (документы, фото, видео)
-Возможность боту автоматически отсылать сообщения клиентам по указанным
алгоритмам в CRM или написать свои. Пока что под вопросом, так как не знаем где
настроить лучше этот функционал, в боте сразу или в виджете Sensei.
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