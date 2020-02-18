C++ / C вычисления

Необходимо разработать Whats App бота который будет интегрирован с AmoCRM, бот будет служить обработчиком обращений от клиентов к штатным сотрудникам. Задачи которые должна решать данная разработка. - Клиенты могут писать в Whats App этому боту, в то ...
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Прикрепил некоторый файл к заданию. Если будут вопросы - обсудим. Задачка относительно проста.
Допустим есть некий файл - в нем космическое кол-во строк. Требуется к каждой строке применить определенную формулу.
на примере файла..есть исходный массив (колонка B в excel-файле)
есть контрольные значения (желтые чейки в колонке B; как бы они задаются тоже ввиде массива)
и есть контрольные диапазоны (красный текст в колонке B )
в исходном массиве сумма значений в контрольных точках равна 44000, в исходном массиве сумма значений максимумов в контрольных диапазонах равна 52800
Теперь что требуется - нужно изменить массив так, чтобы сумма значений в контрольных точках была равна заданной (в нашем примере 33000) и сумма максимумов в контрольных диапазрнах была равна заданной (37714)
но есть ограничения: сумма всех значений массива не должна измениться и в нашем примере должна остаться равна 1000000
плавность графика должна сохраниться, вид графика должен сохраниться
мин. значения массива не должно быть меньше некой константы (в частном случае не меньше 0)
впринципе все что сейчас расказал - есть в excel-файле: поля что дано, что нужно получить
При этом на выходе график (построенный на основе значений полученных) должен быть плавным, падений резких / скачков не должно быть, должна быть многопоточность и указание кол-ва ядер используемых.
Должно без проблем компилиться на Centos.
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