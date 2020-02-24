Простая и интересная программа на Андроид

Нужна программа для проверки лайков по Хештегам в Инстаграм .В программу я ввожу тег который меня интересует , в день это может быть 2-3 тега одновременно.Программа должна писать отдельно про каждый тег такую информацию:*кто использовал ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нужна очень простая программа на Андроид.
Я хочу сделать автоматический обратный звонок с сайта.
Алгоритм ее работы простой.
1-й вариант
Если на смартфоне получено СМС сообщение (с любого номера) с текстом
call +7цццццццццц
То программа автоматически сразу же перезванивает на этот номер +7цццццццццц.
Вот и все! Ничего сложного для программистов на Андройд!
2-й вариант
Если на смартфоне получено сообщение
call +7цццццццццц
Программа автоматически перезванивает на номер +7цццццццццц и проигрывает для клиента аудио файл audio.mp3 и ложит трубку.
Последний вариант нужен, когда я не могу ответить (например, ночью), но перезвонить нужно обязательно.
Общая идея такая. Может, будут лучшие предложения? Писать только в личку или в вайбер.
- Похожие заказы
- Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужно решить 10 задач из курса "Основы программирования на примере C#. Часть 1". Не брать решения из интернета, т.к работы проверяются на плагиат.Прикладное ПО7 заявокЗакрыт4 года назад
"Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем" тему учебный практики. Имеется готовая программа + исходники Delphi с бд access, описать все компоненты, способы подключения базы данных, оформить документацию по предложенным темам. Все файлы прилагаю. https://drive.google.com/open?id=1mZHPkmTsUkr7FISnssWGKQe047LTSDSd - ...Закрыт4 года назад
Нам необходимо создать сервис для рассылки сообщений в Вотсапп с редактированием внутри сообщений и созданием автосообщений по типу ЧатБота. Нужен специалист, способный это реализовать. Пишите свои вопросы и примерный бюджетПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт4 года назад
Прикрепил некоторый файл к заданию. Если будут вопросы - обсудим. Задачка относительно проста. Допустим есть некий файл - в нем космическое кол-во строк. Требуется к каждой строке применить определенную формулу. на примере файла..есть исходный массив (колонка B ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт4 года назад
Необходимо разработать Whats App бота который будет интегрирован с AmoCRM, бот будет служить обработчиком обращений от клиентов к штатным сотрудникам. Задачи которые должна решать данная разработка. - Клиенты могут писать в Whats App этому боту, в то ...Закрыт4 года назад
Описание Взять браузер с открытым кодом Сhromium, внести в него изменения внешнего вида, а так же добавить в сборку дополнительный функционал. Изменения 1)Внешний вид Изменения: Название браузера во всех местах его упоминания Информации о разработчике и версии Логотипа, цвета браузера, иконки приложения 2)Расположение ...Закрыт4 года назад
Добрый день, уважаемые. Необходимо написать бота для сайта porn hub.com, в функционале которого будет вход под учетной записью и оставление рандомных комментариев из заданного списка под последними опубликованными на сайте роликами. Или с настраиваемым параметром, ...Прикладное ПО9 заявокЗакрыт4 года назад
Исходник https://yadi.sk/d/zTQGxD6rJ--T7A Исходнику дается input.txt с параметрами кол-во тредов и указывается кол-во ядерности при запуске. В input.txt построчно числа. На выходе output.txt на основе которого имеются провалы в графике (построении его на основе output.txt). Их не должно быть. например https://yadi.sk/d/W2HqoGpgk5J0Yg этот файл ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт4 года назад
Необходимо ежедневно собирать информацию в файл (pdf например) со следующих страниц (предварительный список): [url=http://www.nsra.ru/ru/navigatsionnaya_i_gidrometinformatsiya/cwm_east.html]http://www.nsra.ru/ru/navigatsionnaya_i_gidrometinformatsiya/cwm_east.html[/url] [url=http://www.nsra.ru/ru/navigatsionnaya_i_gidrometinformatsiya/cwm_west.html]http://www.nsra.ru/ru/navigatsionnaya_i_gidrometinformatsiya/cwm_west.html[/url] [url=http://www.nsra.ru/ru/navigatsionnaya_i_gidrometinformatsiya/chart_ice_kara_sea.html]http://www.nsra.ru/ru/navigatsionnaya_i_gidrometinformatsiya/chart_ice_kara_sea.html[/url] [url=http://www.nsra.ru/ru/navigatsionnaya_i_gidrometinformatsiya/chart_ice_laptev_sea.html]http://www.nsra.ru/ru/navigatsionnaya_i_gidrometinformatsiya/chart_ice_laptev_sea.html[/url] [url=http://www.nsra.ru/ru/navigatsionnaya_i_gidrometinformatsiya/meteoinfo.html]http://www.nsra.ru/ru/navigatsionnaya_i_gidrometinformatsiya/meteoinfo.html[/url] [url=http://www.nsra.ru/ru/navigatsionnaya_i_gidrometinformatsiya/charts_synoptic.html]http://www.nsra.ru/ru/navigatsionnaya_i_gidrometinformatsiya/charts_synoptic.html[/url] [url=http://www.nsra.ru/ru/navigatsionnaya_i_gidrometinformatsiya/weekly_bulletin.html]http://www.nsra.ru/ru/navigatsionnaya_i_gidrometinformatsiya/weekly_bulletin.html[/url] [url=http://www.nsra.ru/ru/navigatsionnaya_i_gidrometinformatsiya/dolgosrochnie_prognozi.html]http://www.nsra.ru/ru/navigatsionnaya_i_gidrometinformatsiya/dolgosrochnie_prognozi.html[/url] Получившийся файл необходимо отправлять на электронную почту. Кроме того, скачивать и прикладывать к письму новые извещения и бюллетени со страниц (уже сформированные файлы в формате pdf): [url=https://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/esim.htm]https://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/esim.htm[/url] [url=https://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/bulletin.htm]https://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/bulletin.htm[/url] Необходимые настройки: 1. ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт4 года назад