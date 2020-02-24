Простая и интересная программа на Андроид

Добрый день!

Нужна очень простая программа на Андроид.

Я хочу сделать автоматический обратный звонок с сайта.

Алгоритм ее работы простой.

1-й вариант

Если на смартфоне получено СМС сообщение (с любого номера) с текстом

call +7цццццццццц

То программа автоматически сразу же перезванивает на этот номер +7цццццццццц.

Вот и все! Ничего сложного для программистов на Андройд!

2-й вариант

Если на смартфоне получено сообщение

call +7цццццццццц

audio.mp3

Программа автоматически перезванивает на номер +7цццццццццц и проигрывает для клиента аудио файл audio.mp3 и ложит трубку.

Последний вариант нужен, когда я не могу ответить (например, ночью), но перезвонить нужно обязательно.

Общая идея такая. Может, будут лучшие предложения? Писать только в личку или в вайбер.