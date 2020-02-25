Разработать прошивку для модема e3372

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Разработка "эталонной" прошивки со следующими требованиями:

- прошивка модема (и его дальнейшее обновление) из под линукс - локальное подключение по ЮСБ;

- возможность поднять socks5 прокси - в данный момент 3proxy;

- работа adb/hlcli - нужно API для получения данных с модема типа: уровень сигнала, смс, ussd and etc…

4 года назад
cpfor
35 летРоссия
4 года в сервисе
Была
4 года назад
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