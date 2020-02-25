Разработать приложение для Google Chrome

Коллеги, добрый день.

Необходимо написать приложение под Google Chrome

Функции следующие:

Есть страница с заказом, где мы получаем несколько переменных(около 7) путем парсинга текста что там находится.

Структура страницы всегда одинаковая, меняются только данные.

Эти данные раскладываем на переменные.

После этого по API подключаемся к Google таблицам, и в следующую пустую строку вставляем эти данные.

В идеале делать проверку по ID заказа был ли он добавлен ранее.

P.S.

Коллега заказывал аналогичный проект. Но так и не удалось договориться с разработчиком допилить под нас. Есть код приложения, возможно будет от чего оттолкнуться...