Редактирование формы "счет"

Прикладное ПОЗакрыт1 заявка135 просмотров
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Используем 1Сfresh. Попытались отредактировать форму самостоятельно, часть информации из печатного вида перестала отображаться. нужно  сделать форму по предоставленному образцу, добавить лого, печать, подпись и тп. 

ps интересно долгосрочное взаимодействие

4 года назад
guest_15826275541292
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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