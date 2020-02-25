Разработка программы для CS:GO

Коллеги, добрый день. Необходимо написать приложение под Google Chrome Функции следующие: Есть страница с заказом, где мы получаем несколько переменных(около 7) путем парсинга текста что там находится. Структура страницы всегда одинаковая, меняются только данные. Эти данные раскладываем на переменные. После этого ...