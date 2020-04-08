Программа для Фейсбук

Добрый день.

Нужна программа, которая в браузере будет автоматически делать определенные действия в Фейсбук аккаунте:

- нужно вручную задать страну и букву для поиска в Фейсбук

- нужно чтобы был vpn чтобы можно было работать на нескольких компьютерах но с разным ip

- после выдачи фейсбуком анкет по заданному поисковому запросу, нужно пройтись поочередно по всем анкетам делая репост на свою стену первой фотки из альбома каждой анкеты. При этом нужна периодичность- 25 репостов и пауза на 61 минуту и т.д.

Укажите пожалуйста приблизительно цену и срок