Для платформы Ninja Trader 8 нужно написать индикатор который можно добавить в блок индикаторов платформы

Описание требований с примерами для индикаторов в платформе Ниндзя 8 https://ninjatrader.com/support/forum/forum/ninjascript-educational-resources/reference-samples?f=30

Хороший Пример логики с кодом описания для платформы от производителя Ниндзя 8

https://ninjatrader.com/support/forum/forum/ninjascript-educational-resources/reference-samples/19874-strategy-separating-logic-to-either-calculate-once-on-bar-close-or-on-every-tick

Способ калькуляции с описанием и кодом

https://ninjatrader.com/support/helpGuides/nt8/?calculate.htm

Полное описание необходимого индицатора по ссылке ниже:

https://ru.tradingview.com/chart/BTCUSD/PoXBVk0z-td-sequential-instrument-tehnicheskogo-analiza-ot-tomasa-demarko/

Срок исполнения и стоимость обсуждается с исполнителем индивидуально

На TradingView Этот индикатор уже есть, название TD Sequential, там же есть код для него, не уверен если поможет, но на свсякий случай вот код

study("TD Sequential",overlay=true)transp=input(0)Numbers=input(true)SR=input(true)Barcolor=input(true)TD = close > close[4] ?nz(TD[1])+1:0TS = close close[4] and priceflipsell = sellsetup and barssince(priceflip!=9)sellovershoot = sellsetup and barssince(priceflip!=13)sellovershoot1 = sellsetup and barssince(priceflip!=14)sellovershoot2 = sellsetup and barssince(priceflip!=15)sellovershoot3 = sellsetup and barssince(priceflip!=16)//----------//// Buy setup////----------//priceflip1 = barssince(close>close[4])buysetup = close