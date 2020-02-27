Написать утилиту автоматической оффлайн активации игр Microsoft Sto

Нужна программа, таких уже есть 2 – DG_MSActivator и ещё одна. Она выполняет сама авто-активацию игр с Microsoft Store, Epic Games или из Steam. (в основном на новые игры)

Суть: Покупатель скачивает программу, она просит ввести его код (коды должны быть прописаны в программе, а также возможность добавлять новые или удалять старые). Он вводит код, после чего программа сама в автоматическом режиме заходит на мой аккаунт Microsoft Store/Steam/Epic Games и выполняет оффлайн активацию покупателю через мой аккаунт, то есть моего участия при этом не требуется.

P.S. Само собой нужна программа, которую не взломают, поскольку каждый покупатель будет её скачивать себе на компьютер. Также присутствие английского языка обязательно.

- Наличие админки

- Добавление/удаление аккаунтов

- Разделение на платформы

- Уникальные коды к каждому аккаунту любой платформы с привязкой по железу (1 код – 1 покупатель)

- Добавление и удаление кодов к каждому аккаунту

Пример работы на чужом проекте: www.youtube.com/watch?v=_...

www.youtube.com/watch?v=A...

www.youtube.com/watch?v=6...

Просьба отписать людям, которые уже занимались этим, либо четко понимают как это будет работать.