Разработка программы для Raspberry pi 4

Требуется написать программы для нескольких музейных стендов на базе RaspBerry Pi 3/4 – функционал программы – прием сигналов GPIO, общение с API сервера (забор контента и отправка статистики). Допускается разработка на C++/Java/Python.

Функционал – работа со звуком, детектирование нажатия кнопок, показаний ИК-сенсора и тп.

Оплата по факту или СБР, срок 1 месяц. ТЗ кандидатам.

Разыскивается back-end разработчик, который умеет разрабатывать функционал приложений для кибер-физических устройств на Raspberry Pi.

Требования:

- адекватный, думающий и грамотный специалист;

- умение понимать задачу, доводить работу до конца;

- опыт работы, примеры решения нестандартных задач;

- знание основ электроники;

- C++/Python/Java;

- понимание архитектуры Raspberry;

- умение работать с GPIO pins;

- желание учиться и применять новые технологии.

Оставляйте портфолио, примеры работ.

Важно: не пишите пожалуйста, если у вас нету живых примеров работ, не читали задание или если не знакомы с Raspberry.