Разработка программы для Raspberry pi 4

$1400
Прикладное ПОЗакрыт6 заявок595 просмотров
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Требуется написать программы для нескольких музейных стендов на базе RaspBerry Pi 3/4 – функционал программы – прием сигналов GPIO, общение с API сервера (забор контента и отправка статистики). Допускается разработка на C++/Java/Python. 

Функционал – работа со звуком, детектирование нажатия кнопок, показаний ИК-сенсора и тп.  

Оплата по факту или СБР, срок 1 месяц. ТЗ кандидатам. 

Разыскивается back-end разработчик, который умеет разрабатывать функционал приложений для кибер-физических устройств на Raspberry Pi.    

Требования:     

- адекватный, думающий и грамотный специалист;     

- умение понимать задачу, доводить работу до конца;   

- опыт работы, примеры решения нестандартных задач; 

- знание основ электроники;     

- C++/Python/Java;   

- понимание архитектуры Raspberry;     

- умение работать с GPIO pins;     

- желание учиться и применять новые технологии.    

Оставляйте портфолио, примеры работ.   

Важно: не пишите пожалуйста, если у вас нету живых примеров работ, не читали задание или если не знакомы с Raspberry.

4 года назад
inc-hunter
Анатолий 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 часа назад
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