Доработка ПО на С++ (сфера транспорта)

Прикладное ПОЗакрыт1 заявка207 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо вникнуть в архитектуру ПО. Сделать ряд доработок по функциональности и интерфейсу.

Нужен опытный человек с соответствующим стеком и портфолио. ПО имеет научную направленность. 

Подразумевается, что человек вникнет в суть работы ПО. 

4 года назад
AAKuraksin
Антон 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Python + ML -> полная занятость

    $5

    Нужен разработчик с уверенным знанием Python для разработки функционала сбора данных + ML. Требования к кандидату: - ответственность, исполнительность - технарь, умеет самостоятельно закодить и настроить - умение разбираться в сложных задачах - внимание к деталям - аналитический склад ума - 1-2 ...

    Python
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Программа для Фейсбук

    Добрый день. Нужна программа, которая в браузере будет автоматически делать определенные действия в Фейсбук аккаунте: - нужно вручную задать страну и букву для поиска в Фейсбук - нужно чтобы был vpn чтобы можно было работать на нескольких компьютерах ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Для платформы Ninja Trader 8 нужно написать индикатор

    [b][u]Для платформы Ninja Trader 8 нужно написать индикатор который можно добавить в блок индикаторов платформы[/u][/b] [u]Описание требований с примерами для индикаторов в платформе Ниндзя 8 [/u] [url=https://ninjatrader.com/support/forum/forum/ninjascript-educational-resources/reference-samples?f=30]https://ninjatrader.com/support/forum/forum/ninjascript-educational-resources/reference-samples?f=30[/url]   Хороший Пример логики с кодом описания для платформы от производителя Ниндзя 8  [url=https://ninjatrader.com/support/forum/forum/ninjascript-educational-resources/reference-samples/19874-strategy-separating-logic-to-either-calculate-once-on-bar-close-or-on-every-tick]https://ninjatrader.com/support/forum/forum/ninjascript-educational-resources/reference-samples/19874-strategy-separating-logic-to-either-calculate-once-on-bar-close-or-on-every-tick[/url]  Способ ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать утилиту автоматической оффлайн активации игр Microsoft Sto

    Нужна программа, таких уже есть 2 – DG_MSActivator и ещё одна. Она выполняет сама авто-активацию игр с Microsoft Store, Epic Games или из Steam. (в основном на новые игры) Суть: Покупатель скачивает программу, она просит ввести ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка программы для Raspberry pi 4

    $1400

    Требуется написать программы для нескольких музейных стендов на базе RaspBerry Pi 3/4 – функционал программы – прием сигналов GPIO, общение с API сервера (забор контента и отправка статистики). Допускается разработка на C++/Java/Python.  Функционал – работа со ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработать прошивку для модема e3372

    Разработка "эталонной" прошивки со следующими требованиями: - прошивка модема (и его дальнейшее обновление) из под линукс - локальное подключение по ЮСБ; - возможность поднять socks5 прокси - в данный момент 3proxy; - работа adb/hlcli - нужно API для ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Редактирование формы "счет"

    Используем 1Сfresh. Попытались отредактировать форму самостоятельно, часть информации из печатного вида перестала отображаться. нужно  сделать форму по предоставленному образцу, добавить лого, печать, подпись и тп.  ps интересно долгосрочное взаимодействие

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    4 года назад