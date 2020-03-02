Создайте консольное приложение “Калькулятор” на java

не актуально) пока ждал уже сам решил.
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Описание:
Создайте консольное приложение “Калькулятор”.
Приложение должно читать из консоли введенные пользователем арифметические операции и выводить в консоль результат их выполнения.
Требования:
1) Калькулятор умеет выполнять операции сложения, вычитания, умножения и деления с двумя числами: a + b, a - b, a * b, a / b. Данные передаются в одну строку (смотрите пример)! Решения, в которых каждое число и арифметическая операция передаются с новой строки считаются неверными.
2) Калькулятор умеет работать как с арабскими (1,2,3,4,5…), так и с римскими (I,II,III,IV,V…) числа.
3) Калькулятор должен принимать на вход числа от 1 до 10 включительно, не более. На выходе числа не ограничиваются по величине и могут быть любыми.
4) Калькулятор умеет работать только с целыми числами.
5) Калькулятор умеет работать только с арабскими или римскими цифрами одновременно, при вводе пользователем строки вроде 3 + II калькулятор должен выбросить исключение и прекратить свою работу.
6) При вводе пользователем неподходящих чисел приложение выбрасывает исключение и завершает свою работу.
7) При вводе пользователем строки не соответствующей одной из вышеописанных арифметических операций приложение выбрасывает исключение и завершает свою работу.
Пример работы программы:
Input:
1 + 2
Output:
3
Input:
VI / III
Output:
II
Принципы оценки работы:
Обратите внимание на принципы ООП, постарайтесь разбить программу на логические классы. Решения, в которых весь код программы находится в одном классе будут низко оценены. Продемонстрируйте своё умение в работе с разными синтаксическими конструкциями, не забудьте про исключительные ситуации, при которых выполнение программы невозможно из-за некорректных входных данных.
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