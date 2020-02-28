Предложить способ находить контент с высоким отношением reposts/views

Нужен поток такого контента, ищем способ такой находить, по любой теме, с максимальным соотношением репостов к просмотрам, при этом с числом просмотров от 20000. По любой теме, в любом сервисе или медиа-среде.

Предложить эффективный алгоритм поиска вручную, сервис, программу или другой готовый метод, либо предложить, как эффективно создать программу, автоматизирующую такой поиск.