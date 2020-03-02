Портирование модуля ноды для ЭЦП на PHP

Необходимо вникнуть в архитектуру ПО. Сделать ряд доработок по функциональности и интерфейсу. Нужен опытный человек с соответствующим стеком и портфолио. ПО имеет научную направленность. Подразумевается, что человек вникнет в суть работы ПО.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать библиотеку на PHP для ЭЦП для фискализации.
в соответствии с ДСТУ 4145-2002.
подробнее здесь.
http://80.91.165.208/E-Receipt/
Описание алгоритма
http://dstszi.kmu.gov.ua/dstszi/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=90096&cat_id=38837
Есть модуль для ноды
https://github.com/dstucrypt/gost89
(пример проекта где и как оно используется https://github.com/ossystem/internal-digital-signature-service )
Нужно переписать (написать аналог) на PHP, чтобы можно было работать на шаред хостинге
Разработчик с Украины
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