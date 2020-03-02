Написать код на С++

Необходимо вникнуть в архитектуру ПО. Сделать ряд доработок по функциональности и интерфейсу. Нужен опытный человек с соответствующим стеком и портфолио. ПО имеет научную направленность. Подразумевается, что человек вникнет в суть работы ПО.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написать 2 функци, которые получаю данные из csv-файла в цикле по указанному периоду создают выходной файл, который надо сохранить в csv-файл для последующего анализа.
Краткое ТЗ прилагается.
Желателен скайп или тг для обсуждения деталей.
Обе функции 1 и 2 работа в многопотоковом режиме на статических массивах для ускорение обработки.
Оптимизация алгоритма приветствуется.
Оплата WMZ по факту.
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