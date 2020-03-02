Написать код на С++

Написать 2 функци, которые получаю данные из csv-файла в цикле по указанному периоду создают выходной файл, который надо сохранить в csv-файл для последующего анализа.

Краткое ТЗ прилагается.

Желателен скайп или тг для обсуждения деталей.

Обе функции 1 и 2 работа в многопотоковом режиме на статических массивах для ускорение обработки.

Оптимизация алгоритма приветствуется.

Оплата WMZ по факту.