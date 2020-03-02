Расширение для браузера chrome

Необходимо создать расширение, которое будет работать для браузера Chrome под определенный сервис (детали сообщу при согласовании)

Суть в том, что плагину нужно будет указать файл эксель с двумя столбцами из которого плагин должен будет черпать данные и вставлять в соответствующие поля на странице.

После добавления данных из одной строки, нажимать кнопку "Добавить новую группу" и повторять все по циклу со следующей и следующей строкой, пока данные в таблице не закончатся (максимум 1000 строк в файле и на странице где это нужно будет заполнять).