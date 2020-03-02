Разработка автоматизированного торгового бота

Нужно сделать библиотеку на PHP для ЭЦП для фискализации. в соответствии с ДСТУ 4145-2002. подробнее здесь. [url=http://80.91.165.208/E-Receipt/]http://80.91.165.208/E-Receipt/[/url] Описание алгоритма [url=http://dstszi.kmu.gov.ua/dstszi/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=90096&cat_id=38837]http://dstszi.kmu.gov.ua/dstszi/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=90096&cat_id=38837[/url] Есть модуль для ноды [url=https://github.com/dstucrypt/gost89]https://github.com/dstucrypt/gost89[/url] (пример проекта где и как оно используется [url=https://github.com/ossystem/internal-digital-signature-service]https://github.com/ossystem/internal-digital-signature-service[/url] ) Нужно переписать (написать аналог) на PHP, чтобы можно было работать на ...