Разработка автоматизированного торгового бота

Прикладное ПОЗакрыт1 заявка235 просмотров
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Разработка автоматизированного торгового бота для https://wm.exchanger

ВАРИАНТ 1

Простой бот начальная версия в вашем интерфейсе

1 стратегия фиксированный процент

https://youtu.be/MCGjmOMVBWQ

2 стратегия перебития всех больше равно суммы до определенного курса

https://youtu.be/9nqlcf0Cz4s

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ВАРИАНТ 2

http://byweb.by/bot/

Расширенная версия на будущее в моем интерфейсе

1 Установка CMS

https://youtu.be/q7LqUJQaccQ

2. Режим фиксированный процент заявки 

https://youtu.be/wzGtUY5s28s

3. Режим перебивать всех больше равно суммы до определенного курса

https://youtu.be/Z3mkFOqjA7A

4. Привязка к чужой заявки

https://youtu.be/RaqEOhYz4q0

4 года назад
Juravlik-2020
35 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
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