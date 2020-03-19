Разработка приложения на VBA

Я представляю химическую испытательную лабораторию и для нашей работы требуется вести учёт изменений рабочих журналов с записями. Мы бы хотели вести наши записи в Excel, но для этого требуется "дополнить" его следующими функциями:

1. Необходимо при открытии файла запрашивать ФИО исполнителя (в последствии, это ФИО должно вносится в соответствующую ячейку при внесении записей в соответствующую строку рабочего журнала);

2. Должен быть лист изменений, который нужно вести следующим образом:

- Если строка в журнале заполняется впервые, то в листе изменений должна быть одна строка о создании записей в этой строке;

- Если редактируется конкретная ячейка, то в листе изменений должны отражаться данные о том, кто внёс изменение (по п.1), в какую ячейку, старое и новое значения;

- Если изменение ячейки привело к изменению значений в другой ячейке, это также должно быть отражено;

2.1. Также требуется, чтобы при изменении значения в ячейке появлялось окно с запросом "Причина изменения". Введенная в это окно причина должна отображаться в листе изменений.

3. Желательно, чтобы в рабочем журнале, при наведении курсора на ячейки, в которые были внесены исправления, появлялось всплывающее окошко с датой, ФИО, причиной изменения и старым значением.

Лист изменений должен быть защищен паролем (но нужна возможность его редактирования (неочевидного).

Также хочу обратить внимание, что программа должна "дружить" с математическими формулами и чтобы её можно было применить к рабочим журналам, имеющим другие формы (в т.ч. с большим количеством занятых столбцов).

Пример рабочего журнала прикреплён.