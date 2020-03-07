Автопостинг статей Вконтакте

$80
Прикладное ПОЗакрыт7 заявок179 просмотров
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Здравствуйте! 

Необходима программа – автопостинг Статей в соц. сети "Вконтакте" нужен автопостинг именно статей, а не постов!

Из определенных групп ( пример vk.com/@stroipublic ) нужно скопировать все статьи в мою группу. 

Для примера: vk.com/@stroipublic тут 6 статей, вот все шесть штук нужно перенести в мою группу (картинки и текст).

Нужно спрарсить статьи из группы (указанной нами), а потом опубликовать статьи в нашу группу.

Программа нужна под Windows.

1) мы парсим материал из определенной группы.

2) публикуем выбраный материал в выбарнную (нашу) группу.

4 года назад
guest_15836728261977
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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