Автопостинг статей Вконтакте

Здравствуйте!

Необходима программа – автопостинг Статей в соц. сети "Вконтакте" нужен автопостинг именно статей, а не постов!

Из определенных групп ( пример vk.com/@stroipublic ) нужно скопировать все статьи в мою группу.

Для примера: vk.com/@stroipublic тут 6 статей, вот все шесть штук нужно перенести в мою группу (картинки и текст).

Нужно спрарсить статьи из группы (указанной нами), а потом опубликовать статьи в нашу группу.

Программа нужна под Windows.

1) мы парсим материал из определенной группы.

2) публикуем выбраный материал в выбарнную (нашу) группу.