Web app for business

Написать 2 функци, которые получаю данные из csv-файла в цикле по указанному периоду создают выходной файл, который надо сохранить в csv-файл для последующего анализа. Краткое ТЗ прилагается. Желателен скайп или тг для обсуждения деталей. Обе функции 1 и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компания занимается сервисами для дома. Задача создать программу для ввода первичной информации которая будет подгружаться в общий database. Основная информация о клиенте и сервисе будет вводиться техником через планшет. (возможно сделать софт через google web app) эта информация будет подгружаться в эксель или сразу в CRM для дальнейшей аналитики.
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