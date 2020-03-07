Web app for business

Компания занимается сервисами для дома. Задача создать программу для ввода первичной информации которая будет подгружаться в общий database. Основная информация о клиенте и сервисе будет вводиться техником через планшет. (возможно сделать софт через google web app) эта информация будет подгружаться в эксель или сразу в CRM для дальнейшей аналитики.