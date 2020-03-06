Бот для криптобиржи Binance

Прикладное ПОЗакрыт3 заявки387 просмотров
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Треугольный арбитраж внутри биржи. Нюансы в ТЗ которое скину потенциальному исполнителю

Только с опытом разработки под криптобиржи

4 года назад
vvoropaev
Вадим 
48 летУкраина
4 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
sergey-prokhorov
42 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$250
17 дней
WMZ
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