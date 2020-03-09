Парсинг 2Gis для создания электронного справочника

Есть достаточно сложная обучающая система с бэкендом и фронтэндом на Asp.Net Требуется доработать функционал, исправить ошибки. Существующие проект: 1) Документации мало, но будут все необходимые объяснения по бизнес-логике и архитектуре. 2) Код хорошего качества 3) Используется Bitbucket Решения алгоритмически сложные, так ...
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Мне нужна полная информация в екселе( каждый город, каждая область ) и так далее.
Жду предложений
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