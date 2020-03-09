Прошить RFD22301 с помощью Arduino

Существует open source проект в котором детально описан процесс прошивки RFduino RFD22301 с помощью Arduino 1.5.8 .

На github этого проекта есть все необходимое – схемы, исходники,необходимые библиотеки (для arduino не старше 1.5.8) , скетчи для файла прошивки и т.д.

Я не являюсь профессионалом в этой области - попробовал прошить по инструкции на проекте - не получилось. По какой-то причине RFD22301 не шьется по UART через Rx,Tx. Микроконтроллер точно рабочий – шьется по SWD.

Требуется решить эту проблему. В дальнейшем предполагается сотрудничество по модификации этого устройства.