Прошить RFD22301 с помощью Arduino

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Существует open source проект в котором детально описан процесс прошивки RFduino RFD22301 с помощью Arduino 1.5.8 .
На github этого проекта есть все необходимое – схемы, исходники,необходимые библиотеки (для arduino не старше 1.5.8) , скетчи для файла прошивки и т.д.
Я не являюсь профессионалом в этой области - попробовал прошить по инструкции на проекте - не получилось. По какой-то причине RFD22301 не шьется по UART через Rx,Tx. Микроконтроллер точно рабочий – шьется по SWD.
Требуется решить эту проблему. В дальнейшем предполагается сотрудничество по модификации этого устройства.
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