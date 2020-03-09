Доработка приложения на C#

Прикладное ПОЗакрыт3 заявки308 просмотров
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Есть достаточно сложная обучающая система с бэкендом и фронтэндом на Asp.Net

Требуется доработать функционал, исправить ошибки.

Существующие проект:

1) Документации мало, но будут все необходимые объяснения по бизнес-логике и архитектуре.

2) Код хорошего качества

3) Используется Bitbucket

Решения алгоритмически сложные, так что требуется:

1) базовое математическое/физическое образование

2) Отличное знание С# на уровне senior

3) Способность разобраться в существующем фронт-энд ember.js

4) Отличное знание MS SQL

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4 года назад
Yarr
50 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
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