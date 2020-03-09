ПО для массового изменения описания к фото в vk.com

Добрый день.

Необходимо решение для пакетного редактирования описания фотографий в альбомах vk.com.

В альбомах группы размещены фотографии товара. В описании товара (не комментарии, подпись под фото) фигурирует строка "Цена - xxx рублей". В приложении указывается альбом для обработки, правило для изменения цены. На выходе приложению необходимо обработать указанный альбом по каждой из фотографии и в подписи каждой фотографии альбома изменить "xxx" на указанную величину (умножить, разделить, вычесть или прибавить).

Программа должна уметь останавливаться, если vk выдает капчу, программа должна вести лог успешных обработок фотографий и ошибочных - если возникла ошибка обработки замены текста или иная ошибка. Программа должна уметь обрабатывать альбомы > 300 фотографий. Программа должна работать в рамках таймаутов между изменениямия, допускаемых VK.

В идеале - контрольная проверка изменения цен в альбоме в любой форме вывода информации.

Нужен отдельный exe-файл без web-приложений. В приложении вводятся учетные данные админа группы, ссылка на альбом (-ы) и операция и величина изменения.

Обязательные требованияНе веб-решение.

Проверка изменения цены.

Лог ошибок.

Капча вводится руками.